Elevado da Estrada Dias Martins recebe a primeira de 15 vigas metálicas

Homens que trabalham na construção do elevado da Estrada Dias Martins, em Rio Branco, puseram no lugar, na tarde desta quinta-feira (23) a primeira de 15 vigas de metal que assentadas sobre os pilares da construção. O início da manobra em uma máquina pesada que fez a operação foi comandada pelo prefeito Tião Bocalom (veja o vídeo no fim da matéria).

De acordo com Éricles Ricarte, diretor de obras da empresa contratada, o serviço é um passo importante e demonstra o avanço da obra, que deve contribuir para a fluidez do trânsito no trecho. “Hoje iniciamos a montagem dessas vigas, no vão central. Cada uma peça pesa 14 toneladas, vamos seguir com a montagem das demais para executarmos a laje”, disse o diretor.

O prefeito de Rio Branco, que ordenou a benfeitoria com recurso próprio do município, disse a instalação da viga metálica é um dia histórico para a mobilidade urbana da capital. “É um dia marcante porque é um novo momento na história da mobilidade urbana do município. Rio Branco já tem mais de 400 mil habitantes e merece uma mobilidade urbana melhor do que já tem hoje. Colocando essa primeira peça de aço, damos mais um passo em direção à modernização da nossa capital”, afirmou o prefeito.

Os restante dos pilares já estão no local da obra e devem ser posicionados em seus respectivos locais nos próximos dias.

Veja o vídeo: