Demissão de Alexandre Nascimento é oficializada e delegado assume Iapen

O governo do Acre oficializou na tarde desta quarta-feira, 29, a demissão do diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária, Alexandre Nascimento. O decreto de exoneração foi publicada numa edição extra do Diário Oficial disponibilizada agora a tarde.

Apesar de constar a pedido, a exoneração era questão de tempo. O agora ex-diretor era acusado de assediar policiais penais e o caso grande repercussão na Assembleia Legislativa. Nesta quarta-feira, dia que deveria ter ido a Aleac prestar esclarecimentos, o gestor não compareceu e o clima ficou o pior possível para a sua manutenção.

Na mesma publicação do DOE, o governador Gladson Cameli definiu o delegado Marcos Frank para responder interinamente pelo Iapen, apesar de nos bastidores o deputado Arlenilson Cunha defender um de seus aliados, o presidente do Sindicato dos Policiais Penais, Edém Azevedo.