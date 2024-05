Criminoso armado tenta roubar mulher e é ferido por policial no Segundo Distrito de Rio Branco

Um assaltante de 15 anos, identificado como R. P. M., foi ferido com um tiro em via pública na tarde desta quarta-feira, 29, durante uma tentativa de roubo a uma mulher nas proximidades de uma farmácia na Via Chico Mendes, no bairro Areal, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma mulher não identificada estava caminhando na via quando o criminoso se aproximou em uma bicicleta rosa e, em posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto. Um policial que passava pelo local, ao perceber a situação, sacou sua pistola e deu voz de prisão ao bandido. No entanto, o assaltante reagiu apontando a arma e foi ferido com um tiro nas costas. Mesmo ferido o bandido ainda consegui andar alguns metros e caiu na calçada na frente da farmácia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam o assaltante ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde ele se encontra em estado gravíssimo.

Policiais militares do 2° Batalhão isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal e apreenderam a arma de fogo do assaltante.

O caso está sob investigação inicial dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).