Davi Brito, 21, usou parte do dinheiro das doações destinadas ao Rio Grande do Sul para se deslocar até o estado. No meio do mês de maio, o campeão do BBB 24, que faturou quase R$ 3 milhões no programa, viajou até Canoas, onde ajudou os afetados pelas enchentes.

Em entrevista para O Globo, o baiano admitiu que não tinha o dinheiro necessário para realizar essa viagem. “Inicialmente, pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios”, explicou. “Mas consegui uma boa arrecadação. Consegui ajudar muitas pessoas fornecendo alimentação, água mineral e outros suprimentos necessários para que não passassem fome ou necessidade. Distribuí colchões, alimentação, água mineral. Fizemos compras para ajudar as bases e unidades de saúde que estavam precisando”, garantiu.

“É algo que eu gosto de fazer. É amar ao próximo como a nós mesmos. E foi isso que me incentivou. Eu ajudei em tudo: trabalhando, cozinhando, entrando em barcos para salvar vidas, distribuindo mercadorias…”, completou Davi.

Procurada pela CNN, até o momento, a assessoria de imprensa do ex-motorista de aplicativo não se pronunciou sobre o assunto. O espaço segue aberto para atualizações. Após a repercussão de sua fala, Davi se pronunciou nas redes sociais e disse que o valor da viagem foi doado por uma empresa.