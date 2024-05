Criança de 3 anos é atropelada e morre na região do Calafate em Rio Branco

João Guilherme da Silva Freitas, de apenas 3 anos, foi vítima de atropelamento e morreu na manhã desta segunda-feira (27), nas proximidades da Escola Ilson Ribeiro, na Rua Flamengo, bairro Ilson Ribeiro, região do Calafate, em Rio Branco.

De acordo com relatos de familiares, João Guilherme chegava em casa acompanhado da mãe, em um carro conduzido por um parente. Em um momento de descuido, o garoto saiu do carro e correu para a rua e foi atingido por um veículo modelo Saveiro, de cor branca e placa BLZ-5G46, cujo motorista não percebeu a presença inesperada da criança.

O impacto lançou João Guilherme ao chão, fazendo com que ele batesse a cabeça violentamente contra o asfalto, resultando em perda de consciência.

Desesperada, a mãe solicitou ajuda aos militares do Exército que estavam realizando uma ação itinerante na Escola Ilson Ribeiro. Um médico presente na ambulância do Exército prestou os primeiros socorros e tentou reanimar a criança, mas sem sucesso.

A ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e interceptou a ambulância do Exército a caminho do Pronto-Socorro de Rio Branco. Infelizmente, a criança já estava sem vida. O corpo de João Guilherme foi levado pela ambulância do Exército ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. O motorista que prestou todo apoio a criança foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para prestar esclarecimentos às autoridades policiais e em seguida foi liberado.