Corrida Detran encerra atividades do Maio Amarelo em Cruzeiro do Sul

Mais de 300 corredores tomaram a rodovia AC-405 em Cruzeiro do Sul na manhã deste domingo, 26, para disputar as provas de 5 e 10 km na 3ª Corrida Detran Maio Amarelo.

A atividade encerra a programação alusiva ao mês do movimento internacional que buscar chamar a atenção da sociedade para a adoção de atitudes defensivas no trânsito, envolvendo condutores, ciclistas e pedestres.

“Uma linda festa, essa grande corrida em que mais de 300 pessoas se inscreveram espontaneamente para participar. Nosso objetivo, além de incentivar a prática esportiva, é alertar para a segurança dos pedestres. Nossa segurança e a segurança do outro deve ser sempre prioridade”, lembrou Taynara Martins, presidente do Detran.

Somente este mês, o Detran esteve com suas equipes de Educação e Fiscalização em Brasileia, Assis Brasil, Plácido de Castro, Mâncio Lima, Sena Madureira, Porto Acre, Rodrigues Alves e Tarauacá. A autarquia também entregou capacetes do Projeto Motociclista Consciente e habilitações do Programa CNH Social.

O primeiro colocado na categoria Servidor 10km foi o assistente de trânsito do Detran, Amazonino Bernardino. “O motivo dessa prova nos traz muita satisfação e precisa ser relembrado todos os dias. O que fica de hoje é conscientização que tanto buscamos”, afirmou o atleta.

A Corrida Detran Maio Amarelo teve sua largada na Vila Olímpica de Cruzeiro do Sul e seguiu até a rotatória antes do aeroporto, para quem disputou os 5 km. Aqueles que disputaram a prova mais longa foram até a entrada do Radar da Aeronáutica no Juruá.

Nete de Paula, vencedora no maior percurso da competição na categoria feminina, parabenizou o empenho do governo em aliar o incentivo ao esporte e ações educativas de trânsito. “A gente disputa aqui sem custo nenhum e ganha até a camisa pra vir correr. É uma corrida que visa à paz no trânsito e nós, corredores, precisamos desse trânsito mais tranquilo”, disse.

A atividade desenvolvida pelo Detran contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (Semtrans), que acionou seus agentes para organizar o fluxo de veículos durante a prova.