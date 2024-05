Cássio assina contrato com o Cruzeiro até maio de 2027

Cássio é uma opção mais experiente para o técnico cruzeirense Fernando Seabra. Atualmente, o treinador conta com Anderson, então titular aos 26 anos; Gabriel Grando, de 24; e Léo Aragão, de 22.

Neste ano, a posição de goleiro foi um problema para o Cruzeiro. Em 19 de abril, depois de falhas e ser contestado por parte da torcida, Rafael Cabral, titular desde o início de 2022, foi envolvido em troca com o Grêmio por Grando.

Cássio começou a carreira profissional em 2006, pelo Grêmio. Jovem e com poucas oportunidades, ele foi negociado com o PSV-HOL. Depois, o goleiro defendeu Sparta Rotterdam-HOL e PSV novamente, até chegar ao Corinthians em 2012. O goleiro soma algumas convocações à Seleção Brasileira entre 2007 e 2019.

No último sábado (18), Cássio se despediu do Corinthians. Em entrevista coletiva, o jogador afirmou que estava tranquilo com a decisão de deixar o clube.

“(O que me motivou) foi uma série de situações. Você entende que seu ciclo acabou, estou tranquilo em relação a isso. Você vê tudo que passou, tudo que conquistou. No começo do ano eu tive possibilidade de sair e entendi que não era momento de sair. A gente não decide nada sozinho, e achei que nesse momento era o momento de ter um novo desafio na carreira e sair bem, sabe?”, disse.

Mesmo sem falar sobre o acerto com o Cruzeiro, Cássio também disse que será vitorioso no próximo passo da carreira. “Onde eu for, vou jogar bem, pode ter certeza disso (risos). Vou ser muito vitorioso onde eu for, vou ter sucesso onde eu for”, afirmou o goleiro de 1,96m de altura.

Ídolo do Timão

O goleiro soma 712 jogos pelo Corinthians, sendo 710 como titular. Ele conquistou nove títulos com a camisa alvinegra: Mundial de Clubes da Fifa (2012); Copa Libertadores (2012); dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017); Recopa Sul-Americana (2013); e quatro Campeonatos Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019).

Neste ano, Cássio foi para o banco de reservas e viu Carlos Miguel assumir a titularidade. Foi a segunda vez que o ídolo foi preterido por opção técnica, sendo que a outra vez foi em 2016, quando Walter se tornou titular até Cássio retomar o posto posteriormente.

Nota oficial do Corinthians

Nesta sexta-feira (17), o Sport Club Corinthians Paulista e o goleiro Cássio chegaram a um acordo amigável para rescisão antecipada do contrato de trabalho que respeitará as obrigações contratuais mutuamente assumidas pelas partes.

Com 712 jogos disputados com o manto alvinegro – sendo o goleiro que mais atuou –, Cássio é um dos maiores ídolos da centenária história do clube. Ao todo, foram nove títulos conquistados: quatro Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019), dois Brasileiros (2015 e 2017), uma CONMEBOL Libertadores (2012), um Mundial de Clubes FIFA (2012) e uma CONMEBOL Recopa (2013).

O Corinthians e todos os corinthianos terão gratidão eterna por tudo o que o nosso Gigante fez enquanto defendeu o clube.

O presidente Augusto Melo e a diretoria de futebol desejam sucesso ao goleiro na sequência de sua carreira.