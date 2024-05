Anitta ironiza moção de repúdio de deputados por show com Madonna: “Acordei arrasada”

“Acordei arrasada, desolada, sem chão…”, ironizou Anitta, em vídeo publicado na aba de stories de seu perfil no Instagram, neste sábado (25). “Fico impressionada com o tempo que essa galera tem para essas coisas”, acrescentou.

O requerimento de moção foi protocolado pela deputada federal Chris Tonietto (PL-RJ), “em razão do vilipêndio à fé da maioria da população brasileira, e do conteúdo nocivo apresentado, de forte viés erótico”, apresentado no show, segundo a justificativa do pedido.

A moção diz que o show foi realizado “durante um momento extremamente delicado para toda a nação, comovida com a tragédia natural resultante das fortes chuvas no Rio Grande do Sul”.

“A realização de tal evento com recursos públicos representa um vergonhoso episódio de descaso para com os valores e as necessidades de nosso povo, e merece dura repreensão por parte do Parlamento brasileiro”, afirma o texto.