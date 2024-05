Acre registra 13 mortes por Covid nos primeiros 5 meses de 2024

O Ministério da Saúde (MS) divulgou que 13 pessoas faleceram em decorrência da COVID-19 no Acre durante os primeiros cinco meses de 2024. Esta contagem representa uma redução de quase 19% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando foram registradas 16 mortes.

O total acumulado de óbitos pelo coronavírus no estado alcançou 2.080, o que é considerado o menor número em termos absolutos na região Norte. Em relação à taxa de mortalidade por cada 100 mil habitantes, o Acre apresenta 235,8, ficando atrás apenas do Pará, que tem uma taxa de 223,9.

Desde o início da pandemia, em 2020, quase 170 mil casos da doença foram confirmados no Acre.