Vinda do Ministro das Minas e Energia ao Acre é cancelada

A vinda do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ao Acre, marcada para sexta-feira e sábado, 5 e 6 de abril, foi cancelada. Ele visitaria os municípios de Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo e Feijó junto com o senador Sérgio Petecão (PSD) e entre outras agendas, iria conhecer o projeto inovador de energia limpa e renovável, na Vila Restauração, situada no Alto Rio Tejo, no município de Marechal Thaumaturgo.

Anunciaria ainda diversas ações do Programa Luz para Todos do governo federal.

Segundo a Assessoria do senador Sérgio Petecão, a agenda do ministro deverá ser remarcada ainda para o mês de abril, mas ainda sem a definição dos dias. “A agenda do ministro deverá ser remarcada para os próximos 15 dias “citou Carlos Augusto Coelho, do gabinete do senador Petecão.

Em entrevista ao lado do senador, o ministro falou em descarbonizar a energia elétrica na Amazônia, por meio de projetos similares ao implantado na Vila Restauração, no Acre. “O objetivo do governo federal, por meio do Programa Luz para todos, é descarbonizar a Amazônia, Acabar com a energia gerada a partir do óleo diesel e ficar com a energia solar”, contou o ministro Alexandre Silveira.

Não foram explicadas as causas do cancelamento da agenda.