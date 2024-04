Três homens são presos no Juruá com mandados de prisão em aberto

Três homens foram presos nessa quarta-feira, 17, pela Polícia Militar em Cruzeiro do Sul e em Marechal Thaumaturgo, municípios do Vale do Juruá. A.E.S, e F.C.S., foram presos em Marechal Thaumaturgo por estarem com mandados de prisão em aberto. A guarnição de serviço estava em patrulhamento pelo centro da cidade quando abordou A.E.S. Após consulta eletrônica foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor e ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Já F.C.S., de 41 anos, foi preso em casa pela Polícia Militar juntamente com o oficial de justiça. Ele foi entregue na delegacia para os procedimentos cabíveis

A.M.S., de 59 anos, foi preso em Cruzeiro do Sul. A Polícia Militar foi acionada para dar apoio à guarnição da Pm do Amazonas, para capturar o homem que estava com mandado de prisão em aberto. Ele foi levado para Guajará, no Amazonas, que fica há cerca de 15 quilômetros de Cruzeiro do Sul.