Tarauacá celebra 111 anos com festival do Abacaxi entre os dias 25 e 27 de abril

Conhecida como a “terra do abacaxi gigante”, Tarauacá completa na próxima quarta-feira, 24, 111 anos de emancipação política. Em alusão ao aniversário do município, acontecerá uma festa nos dias 25, 26 e 27 de abril, na Praça Alton Furtado.

Distante quase 400 quilômetros da capital Rio Branco, Tarauacá originou-se do Seringal Foz do Muru, que foi criado na confluência do Rio Tarauacá com o Muru, transformando-se em povoado com o passar do tempo.

Em 1º de outubro de 1907, o povoado foi transformado em vila e batizado de Seabra. Em 1912, foi desmembrado, e passou a ser chamado de Departamento de Tarauacá. No entanto, somente no dia 24 de abril, do mesmo ano, por meio do decreto nº 9831, foi criado o município de Tarauacá. O nome é de origem indígena e significa “rios dos paus ou das tronqueiras”.

Na programação, haverá apresentações de artistas locais, regionais e também uma noite destinada ao público gospel. Durante o evento também acontecerá o concurso “Miss e Mister Tarauacá 2024”.