Jake Paul desafia Masvidal e Nate Diaz para estreia no MMA e faz oferta de R$ 52 milhões

O youtuber e boxeador Jake Paul, que assinou no ano passado com a PFL, demonstrou o desejo de estrear na organização e no MMA contra Jorge Masvidal ou Nate Diaz. Em seu podcast “BS com Jake Paul”, o criador de conteúdo disse que está disposto a oferecer US$ 10 milhões (cerca de R$ 52,1 milhões na conversão de hoje) para subir no cage com qualquer um dos dois lutadores.

– Estou falando muito sério quando digo que quero lutar com eles no MMA. Ou Masvidal ou Diaz, na PFL, oferta de US$ 10 milhões para qualquer um desses caras – disse Jake Paul.



O combate entre Jake Paul e Nate Diaz seria uma revanche, mas disputada em uma modalidade diferente do primeiro encontro. Em agosto de 2023, Jake venceu Nate por decisão unânime num confronto de boxe de dez rounds. Com 27 anos, o youtuber conta com nove triunfos na nobre arte – seis por nocaute – e uma derrota. Em 2024, alcançou três lutas de invencibilidade ao conquistar sua última vitória sobre Ryan Bourland.

Antes de qualquer outra luta, Paul mede forças contra Mike Tyson, ex-campeão mundial peso-pesado de boxe, no dia 20 de julho, em Arlington, no estádio do Dallas Cowboys.

– Obviamente, tenho Mike, mas faria isso depois disso. Eu gostaria de um camp de seis meses – completou.

Antigos rivais no MMA, Masvidal e Diaz vão se enfrentar pela segunda vez, mas agora no boxe. O duelo de dez assaltos, válido pelo meio-pesado (até 79,4kg), acontece em 1º de junho, em Inglewood, Califórnia.

Por Combate