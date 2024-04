Tarauacá abre processo seletivo da Saúde com quase 50 vagas e salários de até R$ 8 mil

O Instituto Seletiva abriu o prazo para inscrição no processo seletivo de contratação de 44 profissionais e formar cadastro de reserva em cargos de nível superior, médio e técnico na área da Saúde para a Prefeitura de Tarauacá, no interior do estado. Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 8 mil, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

A lista de cargos e vagas ofertadas são:

Médico Clínico Geral (1);

Médico Saúde Mental (1);

Médico Veterinário (Cr);

Enfermeiro (11);

Psicólogo (1);

Fisioterapeuta (1);

Odontólogo (2);

Nutricionista (1);

Técnico de Enfermagem (15);

Auxiliar de Saúde Bucal (11).

As inscrições devem ser feitas online até às 23:59h no dia 12 de abril de 2024 pelo site da banca (https://institutoseletiva.selecao.net.br/informacoes/5/), com taxas de inscrição variando entre R$ 55 e R$ 80. Há a previsão de isenção da taxa para candidatos cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

As provas são objetivas, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, com avaliação aplicada no dia 5 de maio de 2024 das 9h às 12:30h, contendo 30 questões de conhecimentos gerais e específicos.

Veja o edital: