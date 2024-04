Santos “guardará” camisa 10 até garantir retorno à Série A do Campeonato Brasileiro

Num ato simbólico realizado na manhã desta sexta-feira (19), véspera da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro da Série B, o presidente Marcelo Teixeira oficializou o que prometeu quando foi eleito.

A camisa 10 do clube será guardada até que o time garanta o seu retorno para a Série A.

A iniciativa visa enaltecer a memória do ídolo Pelé. Junto aos jogadores e comissão técnica, no vestiário da Vila Belmiro, Marcelo Teixeira explicou a ação e em seguida colocou a camisa num espaço ao lado do emblemático armário do Rei Pelé.

“Este é um ato histórico de qualquer agremiação, ainda mais do Santos, onde jogaram tantos camisas 10, entre eles o maior de todos os tempos”, afirmou Teixeira, lembrando que esta ação havia sido anunciada durante a sua campanha, em respeito à tradição do Clube.

“Como amanhã estamos iniciando essa nova jornada, hoje nós vamos guardar a camisa 10, mas esperamos que ela permaneça muito pouco no armário e que no momento certo, quando Deus quiser e nós fizermos por merecer, nós estejamos aqui de novo, nesse local sagrado de trabalho, retirando essa camisa para que possa, mais uma vez ser usada”, disse.

“Como amanhã estamos iniciando essa nova jornada, hoje nós vamos guardar a camisa 10, mas esperamos que ela permaneça muito pouco no armário e que no momento certo, quando Deus quiser e nós fizermos por merecer, nós estejamos aqui de novo, nesse local sagrado de trabalho,… pic.twitter.com/hXpbjpkmkG

— Santos FC (@SantosFC) April 19, 2024



A camisa ficará exposta no vestiário do Santos na Vila Belmiro e os jogadores foram convidados a preparar mensagens do que esperam para este ano, como uma capsula do tempo, que serão depositadas no armário e lidas ao final do objetivo alcançado, o acesso à Série A.