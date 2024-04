Procon leva atividades de educação para o consumo a escolas de Sena Madureira

Em visita ao município de Sena Madureira, as equipes do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) realizaram, durante esta semana, uma série de ações educativas em escolas do município, com o objetivo de ensinar aos alunos acerca da educação financeira e do consumo consciente.

Mais de 200 alunos das escolas Gutenberg Modesto da Costa e Fontenele de Castro, participaram de palestras promovidas pelo Núcleo de Educação do Procon/AC, em parceria com a prefeitura e a Secretaria de Estado de Educação (SEE), com o intuito de colaborar para que os discentes sejam consumidores mais conscientes no futuro. A ação contou com rodas de conversa, onde os alunos puderam tirar suas dúvidas. Também teve a presença do mascote do Procon, Procônsu, que levou alegria e diversão ao público infanto-juvenil, e distribuição de cartilhas informativas.

Na visita ao município, o Procon também levou capacitação voltada às atividades de educação para que os servidores do Procon na Divisão Regional do Purus possam disseminar o conhecimento consumerista, previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), às demais entidades, escolas e comunidade em geral.

A diretora Administrativa do Procon/AC, Camila Lima, destaca a importância das ações que irão se estender às demais divisões regionais no estado.

“Estaremos realizando palestras e treinamentos intensivos em todas as divisões regionais, para garantir a capacitação e atualização dos servidores e, assim, um serviço prestado com eficiência. Também aproveitamos para estreitar a relação com os órgãos públicos parceiros como o Ministério Público e a prefeitura municipal”, disse.