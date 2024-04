Saneacre prorroga prazo para regularização de dívidas de água e esgoto com vantagens exclusivas por mais 30 dias

O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) anuncia a extensão do prazo para os clientes regularizarem suas dívidas de água e esgoto em todo o estado. Agora, as vantagens vão até dia 30 de abril. O Programa Regularize, lançado pela instituição, está oferecendo condições especiais para renegociação de débitos, visando facilitar o acesso dos clientes tanto na capital quanto no interior do estado.

O presidente do Saneacre, José Bestene, relata: “Diante do aumento da procura, resolvemos prorrogar o prazo do programa. Além disso, houve condições adversas [alagação] no último mês e, seguindo a política do governo do Estado de oferecer condições de superação à população, estamos promovendo essas vantagens”.

Os clientes que aderirem ao programa terão a vantagem de parcelar suas dívidas em até 48 vezes, além de poderem aproveitar descontos de até 100% sobre juros e multas. Residentes da capital podem regularizar pendências referentes a anos anteriores a 2022 (ano em que ocorreu a reversão do sistema de abastecimento da capital), enquanto os usuários dos 21 municípios do interior do estado podem regularizar dívidas de qualquer período.

Para facilitar o processo de regularização, os clientes podem dirigir-se a uma agência do Saneacre em seu município, de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h. Além disso, também é possível buscar atendimento nas OCAs de Brasileia, Xapuri e Cruzeiro do Sul. É necessário estar munido de documento oficial com foto, CPF e, se possível, do número da unidade consumidora (UC).

Para mais informações sobre o Programa Regularize e como sanar suas contas, os clientes podem acessar o site oficial do órgão, saneacre.ac.gov.br, ou entrar em contato pelo telefone 0800 254 3003.

Com esta iniciativa, o Saneacre reafirma seu compromisso com a comunidade acreana, buscando soluções que promovam a regularização das dívidas de água e esgoto de forma acessível e transparente