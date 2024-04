Dupla é presa com mais de R$ 77 mil em operação contra o narcotráfico em Rio Branco

Nesta quinta-feira (4), a Polícia Civil do Acre, com apoio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), desferiu um duro golpe contra as organizações criminosas atuantes na capital do estado. A ação aconteceu no bairro Placas, parte alta da capital acreana.

A operação resultou na apreensão de mais de 11 quilos de cocaína, duas armas de fogo – um revólver calibre 38 e uma pistola 9 milímetros -, rádios comunicadores e uma quantia significativa em dinheiro, totalizando R$ 77.920,00 mil.

Duas pessoas foram presas em flagrante, evidenciando a efetividade das medidas tomadas pela PCAC no combate ao tráfico de drogas na região.

“A expressiva quantidade de dinheiro apreendido ressalta a intensidade da atividade de comercialização de entorpecentes perpetrada por essas associações criminosas, que têm sido alvo de constante vigilância e ações enérgicas por parte das autoridades policiais”, destacou o delegado titular da DENARC, Dr. Getúlio Monteiro.

Monteiro ressalta que as investigações prosseguem com o intuito de identificar e responsabilizar os demais integrantes desse grupo criminoso, reforçando o compromisso das forças de segurança do estado do Acre em coibir e desarticular atividades ilícitas que afetam a segurança e o bem-estar da população.