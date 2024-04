Rio Juruá está acima da cota de alerta em Cruzeiro do Sul

Nesta terça-feira (9), em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá está com 11,90m, e segue acima da cota de alerta, que é de 11,80m no município. Ninguém precisou ser retirado das casas. Nos bairros da Lagoa e Miritizal algumas residências estão com água nos quintais, mas o fornecimento de energia elétrica segue normal e não houve chamada para o Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil para a retiradas de moradores.

Este ano o Rio Juruá já alcançou 14,04 metros e mais de 500 pessoas ficaram abrigadas em 12 escolas. A prefeitura de Cruzeiro do Sul está distribuindo 3.600 sacolões enviados pela Defesa Civil Nacional para as famílias atingidas pela enchente do manancial.

Por ac24horas