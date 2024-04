Regional da Floresta já tem ordem de serviço assinada para início do Asfalta Rio Branco

A regional da Floresta contempla 22 bairros, entre eles: Floresta, Floresta Sul, Esperança, Bela Vista, Doca Furtado, Ivete Vargas, conjunto Castelo Branco, LBA, Habitar Brasil, Vila Betel 1 e 2 e Abraão Alab.

Segundo o engenheiro da empresa responsável pelas obras, Daniel Luz, os serviços já começam esta semana.

“Já revisamos os nossos equipamentos. A nossa expectativa está muito alta para executar esse serviço o quanto antes. Começamos o canteiro. A ordem de serviço já foi assinada. Agora vamos começar a obra.”

Serão investidos 17 milhões na regional. As ruas priorizadas foram escolhidas pela população. A comunidade está com a expectativa do início das obras, grande, como diz o presidente do Conjunto Esperança, Luiz Carlos Menezes.

“Inclusive, nós temos ruas que não têm nem acesso e agora vão ter graças a esse projeto da prefeitura.”

O prefeito lembra que o Asfalta Rio Branco está chegando na cidade inteira. São 10 empresas contratadas para 10 regionais, ou seja, 100% da cidade será beneficiada.

“A verdade é que a gente vai dar um banho de loja nessa cidade. Vamos começar com os tapa-buracos primeiro, nas ruas onde passam ônibus e vamos entrar em todos os bairros. E depois, no final de tudo, vamos ter o recapeamento que vai ser de aproximadamente 100 quilômetros e com 4 centímetros de altura. Com certeza vai passar aí 5 a 10 anos sem nunca mais precisar voltar lá para tapar buraco”, disse o prefeito.

