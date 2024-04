Por causa da lei, casas do 1001 Dignidades só serão entregues após as eleições

A previsão de entrega das casas que serão construídas pela prefeitura de Rio Branco no Projeto 1001 Dignidades, deverão ser entregues à comunidade após a eleição. A informação é confirmada pela própria prefeitura da capital acreana.

As casas pré-fabricadas seriam entregues no próximo mês, em maio, mas por causa da lei eleitoral, a prefeitura garante ter ficado inviabilizada de entregá-las.

“Este ano é um ano eleitoral e tudo que se trata de doação individual é problemático, é perigoso. O trabalho continua, as casas estão sendo produzidas, os painéis, a madeira está chegando do Ibama, a gente está comprando. Enfim, vai ficar tudo pronto para que a gente possa, depois da eleição, ou final do ano, ou o ano que vem, a gente possa fazer aquela bela festa, que é levantar mil e uma casas num dia só”, explicou o prefeito Tião Bocalom no portal institucional da prefeitura.

O Projeto 1.001 Dignidades surgiu como ideia do próprio prefeito em construir unidades habitacionais para famílias que residem em áreas de risco ou em situação de vulnerabilidade social. Serão 1.001 casas construídas com reaproveitamento de madeiras doadas pelos órgãos ambientais ou compradas pela prefeitura. Um protótipo da casa foi construído no pátio da madeireira Canaã, parceira do programa.

Com informações da Prefeitura de Rio Branco