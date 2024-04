Polícia Militar deflagra operação “Guardiões da Cidade”

Como reforço às ações de segurança e enfrentamento a criminalidade desenvolvidas pela Polícia Militar, foi deflagrada na sexta-feira, 05, a Operação “Guardiões da Cidade” em toda Rio Branco. As ações contam com a presença de 51 policiais militares das unidades operacionais e companhias especializadas, e tem o intuito de coibir as ações delituosas nas ruas da capital acreana.

Com emprego direcionado e estratégico da tropa serão realizadas blitz e pontos de bloqueios, fiscalização de bares, patrulhamento e abordagens em lugares de maior fluxo e permanência de pessoas e em locais com elevados índices criminais. As ações possuem caráter preventivo. O reforço do policiamento ostensivo, busca aumentar a presença da PMAC nos bairros, evitando ações criminosas, ressaltando que o policiamento diário já existe na capital segue sem alteração, pois o efetivo empregado está escalado de forma extraordinária.

No primeiro dia de operação “Guardiões da cidade” foram realizadas 189 abordagens a pessoas a pé, durante as barreiras policiais foram fiscalizados 281 veículos, entre carros e motocicletas, e 02 ônibus (coletivos), além de fiscalização de bares e casas noturnas totalizando 16 ambientes visitados.

O Coronel Luciano Dias falou sobre a operação e o empenho para que as ações sejam realizadas. “A operação Guardiões da cidade é um esforço conjunto do Comando de Policiamento da Capital com as unidades operacionais subordinadas e a equipe do FUNESPOM, a missão é redobrar o policiamento em pontos estratégico e de acordo com indicações da inteligência e análise criminal. Com isso, esperamos garantir a maior sensação de segurança pública a toda população”. Finalizou o comandante-geral.