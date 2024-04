Polícia aguarda resultado de perícia de motor e combustível de avião que caiu

A Delegacia de Polícia Civil de Manoel Urbano, que investiga a queda de um monomotor que matou duas pessoas e feriu outras 5 no dia 18 de março, naquele município, está aguardando a conclusão da perícia do motor, do combustível e demais elementos da aeronave, para prosseguir com as próximas diligências, que podem resultar em inquérito penal e criminal.

De acordo com a delegada de polícia Jade Dene, responsável pela apuração do acidente, apesar da presença do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA no local do acidente nos dias que sucederam o fato, a perícia dos componentes do Cessna 182P Skylane de prefixo PT-JUN, que caiu a cerca de um quilômetro depois da decolagem, ficou a cargo da Polícia Civil do Acre.

As informações sobre a investigação estão sendo tratadas pela delegada com sigilo, e por isso não pôde ser apurado se já foram ouvidas testemunhas nem se a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão relacionados ao acidente.

O CENIPA também investiga o caso, mas o relatório tem o propósito de identificar fatores contribuintes para formular recomendações de segurança.