Veja o que abre e fecha neste feriado do Dia do Trabalhador

Comemorado nesta quarta-feira (01), o Dia do Trabalhador é responsável pelo feriado que altera alguns serviços de utilidade pública no Acre.

Os órgãos públicos, como Organização no Centro de Atendimento (OCA) de Rio Branco, Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC), não terão expediente durante o feriado.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no dia 1º de maio. Portanto, as compensações bancárias, incluindo a TED, não serão efetivadas no período. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios), informou que os atendimentos serão realizados somente através dos canais de atendimento automatizados. O atendimento com os operadores será retomado a partir das 8 horas do próximo dia útil.

Já o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) deve seguir com expediente forense do Poder Judiciário do Acre em regime de plantão durante o período, assim como ocorre em outros feriados.

Serviços essenciais como saúde e segurança pública não aderem ao feriado.