PF totaliza 9 corpos em barco no PA e confirma que são migrantes da África

Como seria possível um barco chegar ao Pará vindo da África?

Segundo especialistas em correntes marinhas ouvidos pela coluna, é possível, sim, viajar entre esses continentes.

É viável que uma embarcação vinda da África tenha se perdido no oceano e, ao se aproximar da costa, as correntes a tenham empurrado aqui para a região Norte. Ela poderia ser direcionada principalmente nesse período de março e abril, quando os ventos estão muito fortes. Vando Gomes, coordenador do Laboratório de Hidráulica Ambiental da UFPA

Não seria inédito

Carlos Teixeira, doutor em Oceanografia e professor da UFC (Universidade Federal do Ceará), lembra que houve pelo menos um caso noticiado de embarcação que foi levada pelas correntes até o Pará. Trata-se dos sobreviventes do Burgerland, navio naufragado em 1944, entre o continente africano e o Brasil, e que ficou conhecido após liberar fardos de borracha que chegaram à costa brasileira entre 2018 e 2021. Ele afundou a 1.185 km do Recife.