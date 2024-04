Nos pênaltis, Real Madrid elimina Manchester City e vai à semifinal da Champions League

Com duas defesas do goleiro Lunin, o Real Madrid eliminou o Manchester City na disputa de pênaltis, nesta quarta-feira (17), no Etihad Stadium, e vai enfrentar o Bayern de Munique na semifinal da Champions League 2023-24.

No tempo normal, a partida ficou em 1 a 1. Mesmo visitante, o Real Madrid abriu o placar na primeira etapa em jogada brasileira: Vinicius Jr. serviu Rodrygo, que finalizou para grande defesa de Ederson, até marcar no rebote.

O time espanhol se segurou enquanto foi possível, recuando as linhas. Mas a pressão do City surtiu efeito aos 30 minutos do segundo tempo, quando a bola sobrou para De Bruyne finalizar dentro da área.

Na prorrogação, nada de gols, e a decisão foi para os pênaltis. Modric perdeu para o Real Madrid, mas Lunin defendeu as cobranças de Bernardo Silva e Kovacic para garantir a vitória por 4 a 3 na decisão.