Mulher do Faustão publica atualizações sobre o estado de saúde do apresentador

Luciana Cardoso, esposa de Faustão, publicou na tarde desta sexta-feira (5) em suas redes sociais uma atualização do estado de saúde do apresentador. Na nota, a ex-modelo informa que algumas semanas após o transplante renal que Faustão realizou no dia 26 de fevereiro, o órgão transplantado foi rejeitado pelo organismo do apresentador, que teve de iniciar então um tratamento mais potente, que, de acordo com Luciana, acabou sendo bem-sucedido, estabilizando a rejeição do órgão.

“Há 3 semanas, tivemos a notícia de que seu corpo não estava aceitando o novo órgão. Então, um tratamento mais potente foi iniciado e há 2 dias tivemos a feliz resposta que aguardávamos: a rejeição foi vencida”, afirma Luciana na nota. A esposa do apresentador também diz que a expectativa a partir de agora é que o tempo traga o equilíbrio necessário para que todo o organismo volte a funcionar em harmonia:



“A luta ainda não acabou, mas já é possível visualizar a linha de chegada dessa maratona”, complementa a ex-modelo.



No final da nota, Luciana, que já está casada com o apresentador há 22 anos, agradece pelas mensagens de carinho e incentivo que o apresentador vem recebendo e também aos esforços da equipe médica e às famílias dos doadores.



