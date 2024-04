Cruzeiro do Sul fará 1ª vacinação contra dengue neste sábado (6)

Neste sábado, 6, das 16h às 21h, no Copacabana Shopping, a prefeitura de Cruzeiro do Sul vai vacinar crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Para esta primeira vacinação contra a dengue no município, a Secretaria de Saúde dispõe de 3 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

A escolha do público-alvo para receber as primeiras doses, foi definido pelo Programa Nacional de Imunizações – PNI. A secretária Municipal de Saúde, Valéria Lima, reforça a importância da vacinação contra a dengue e pede a colaboração dos pais e responsáveis. “Pedimos a todos que levem as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Estamos planejando tornar o evento atrativo para que tenha o maior número de vacinação neste dia”, contou.

Vacinação contra dengue

A vacina é recomendada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com o esquema composto de duas doses, em intervalo de três meses entre as doses. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina, é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal com a vacina dengue (atenuada). Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.