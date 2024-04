Motorista de caminhão de lixo nega que estivesse embriagado no momento do acidente

Autuado por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa, após ser preso em flagrante, o motorista Josiel da Silva Muniz, que conduzia o caminhão de lixo que tombou no último sábado, 20, em Rio Branco, afirmou nesta terça-feira, 23, em entrevista ao jornal Gazeta Alerta, da TV Gazeta, que não estava embriagado.

O acidente aconteceu enquanto o veículo trafegava pela Estrada Alberto Torres no Bairro da Paz. Segundo ele, após o veículo tombar, ficou calmo e manifestou preocupação com os seus colegas de trabalho.

“O que tenho para falar e deixar bem claro é que no momento do acidente eu me mostrei uma pessoa calma, entendeu? Saí do carro e mostrei preocupação pelos meninos, falei com todo mundo lá, ao redor do acidente, ninguém sentiu cheiro de álcool. O fiscal da empresa estava lá, falei com ele, tirei foto, mandei para a minha esposa, coisa que um bêbado, alcoolizado, não poderia fazer”, disse.

Josiel diz que, a princípio, estava bem, mas que passou a se sentir mal a partir de quando percebeu que estava sangrando. Segundo ele, foi nesse momento que os policiais tentaram submetê-lo ao teste de bafômetro, tendo ele tido dificuldade para fazer.

Mesmo assim, disse ter realizado duas vezes no local do acidente e uma terceira vez já no hospital. “Se estivesse bêbado, recusaria”, afirmou.

Sobre o que aconteceu para que tivesse ocorrido o acidente, o motorista disse preferir não se manifestar sobre esse ponto, optando por aguardar o que a perícia vai dizer: se houve falha mecânica ou dele.

Josiel da Silva Muniz foi liberado após pagar fiança de R$ 1,4 mil, em decisão da juíza Ana Paula Saboya Lima, que negou a possibilidade de conversão em prisão preventiva.

Os três garis que estavam no caminhão no momento do acidente chegaram a ser levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas foram liberados no mesmo dia.