Motocicletas explodem em colisão frontal e 4 pessoas ficam feridas

Por Davi Sahid

Uma colisão entre duas motocicletas deixou Nilka da Silva dos Santos, Jonas Ricardo da Silva 56 anos, Alessandro Continuo da Silva 43 anos e Maria Antônia Maciel D’Ávila, de 42 anos, feridos e as duas motos totalmente queimadas na tarde desta terça-feira, 23, no Ramal do Rodo, na região do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito, as duas motocicletas, uma modelo Honda CG, 125 KS, de cor vermelha e placa NAD-7D19 e outra Honda CG 125 KS, de cor preta e placa NAG-1208, trafegavam juntamente com as vítimas no ramal do Rodo, quando inesperadamente colidiram frontalmente. Com o impacto as duas motocicletas explodiram e Nilka teve um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) de natureza leve e queimaduras de segundo grau no braço direito e na perna esquerda.

Já Jonas sofreu um Traumatismo Crânio encefálicoencefálico (TCE) de natureza leve, além de queimadura de segundo grau na perna direita e no pé. Alessandro teve uma fratura no braço esquerdo, e de queimaduras de segundo grau nas pernas e Maria Antônia teve queimaduras no pé.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e três ambulâncias uma de suporte avançado e as outras básicas foram enviadas. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, estabilizaram as vítimas e as encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco, todos em estado de saúde grave.

O corpo de Bombeiros esteve no local e apagou o fogo que já havia consumido totalmente as motocicletas.

O local do acidente foi isolado pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. Após o término as motos foram removidas por um guincho.