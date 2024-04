Mossoró: Justiça muda estratégia e foca em inteligência para capturar fugitivos

O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma nova fase de operação e agora aposta em ações de inteligência para recapturar os dois presos que fugiram da penitenciária federal de Mossoró (RN). A mudança de estratégia foi adotada após 47 dias de buscas pelos fugitivos.

As ações de inteligência ocorrem no âmbito da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Penal, de acordo com o ministério.

Na semana passada, diante da nova etapa da operação, a atuação da Força Nacional de Segurança Pública em Mossoró foi descontinuada e o grupo de elite da Polícia Federal deixou de atuar presencialmente nas buscas.

A Polícia Rodoviária Federal continua a dar apoio às operações de buscas e a Força Nacional Penal seguirá na cidade reforçando a segurança da penitenciária.

Em nota, André Garcia, secretário Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), afirma que “neste momento, o mais importante é o foco nas investigações da Polícia Federal, mas com a permanência de forças locais, com intensa atuação das polícias Militar e Civil”.