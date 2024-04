Jesuíta acreano estudioso em religiões de matriz afro morre em Santa Catarina

Morreu nesse domingo, 31, em Santa Catarina, o padre jesuíta acreano Valdeli Carvalho da Costa, estudioso das ciências das religiões, principalmente as de matriz afro-brasileira. Ele morreu aos 90 anos de idade, dos quais 67 foram dedicados à vida religiosa na Companhia de Jesus.

De acordo com a nota de pesar divulgada pela Província dos Jesuítas do Brasil, Valdeli nasceu 8 de fevereiro de 1934, em Rio Branco (AC), mas sua jornada religiosa começou fora do estado, no dia 21 de abril de 1956, quando ingressou na Companhia de Jesus no Noviciado em Itaici, Indaiatuba (SP).

Autor do livro Umbanda: Os Seres Superiores e os Orixás/Santos, ele não teve atuação reconhecida em seu estado de origem. Professou os primeiros votos em 13 de junho de 1958, sendo enviado para os estudos de Filosofia na Faculdade Nossa Senhora Medianeira, em Nova Friburgo (RJ), em 1960.

Valdeli doutorou-se em Teologia Fundamental na Pontifícia Universidade Gregoriana, realizando pesquisas sobre religiosidade africana nos terreiros de Umbanda do Rio de Janeiro, nos anos de 1972 e 1973. Em 1983, lecionou como professor de Pastoral III na PUC-Rio, abordando o tema “Igreja e as Religiões Afro-brasileiras”.

O velório do sacerdote jesuíta acontece durante esta segunda-feira (1), na Comunidade de Saúde e Bem-Estar Nossa Senhora da Estrada, em São Paulo. O sepultamento estava previsto para o mesmo dia, no Cemitério Santíssimo Sacramento.