Loja de Madonna vende camiseta, terço e mais itens para show no Rio de Janeiro

A camiseta mais básica, que traz o nome de “The Celebration Tour In Rio” Event Tee, custa U$ 45, o que equivale a R$ 232 na cotação atual.

Enquanto isso, o tradicional símbolo religioso com imagem do Cristo Redentor está avaliado em U$ 200 (R$ 1.030). Já a gravura com edição limitada com o desembarque da turnê no Brasil sai por U$ 88, cerca de R$ 435.

As duas camisetas (azul e amarela) com referências à seleção de futebol brasileira estão sendo vendidas por U$ 90, ou seja, R$ 465. Por fim, a bolsa preta em homenagem aos 40 anos de carreira da artista custa R$ 258.