Ibovespa recua em meio a dados de inflação no Brasil e nos EUA; dólar salta 1%

A bolsa de valores de São Paulo operava em queda nesta quarta-feira (10), com agentes financeiros repercutindo dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, enquanto o noticiário corporativo incluía avanço no plano de fusão envolvendo as petrolíferas Enauta e 3R Petroleum.

Às 11h, o Ibovespa caía 0,56%, a 129.159,14 pontos. Os negócios ainda eram permeados por alta de commodities como o minério de ferro e o petróleo.

No mesmo horário, o dólar subia 1,03%, cotado a R$ 5,0606.

No Brasil, a inflação desacelerou com força em março e atingiu o nível mais fraco em oito meses, com a taxa em 12 meses indo abaixo de 4% pela primeira vez desde julho do ano passado.

O IPCA subiu 0,16% em março, depois de uma alta de 0,83% em fevereiro, ficando abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,25% no mês e marcando o resultado mensal mais fraco desde julho de 2023.

Os preços ao consumidor nos Estados Unidos subiram mais do que o esperado em março, mostraram dados desta manhã, puxados por combustíveis e moradia, lançando mais dúvidas sobre a possibilidade do Federal Reserve começar a cortar a taxa de juros em junho.

O índice de preços ao consumidor aumentou 0,4% no mês passado, depois de avançar pela mesma margem em fevereiro, informou o Departamento do Trabalho nesta quarta-feira. Nos 12 meses até março, o índice aumentou 3,5%. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria 0,3% no mês e 3,4% na base anual.

“Volta esse questionamento: será que vamos ter corte em junho ou (o Fed) vai postergar isso para julho ou para uma próxima reunião? Foi uma virada bem forte do mercado, negativa, depois da divulgação das inflações americanas”, disse Lucca Ramos, sócio da One Investimentos.