Biblioteca da Floresta segue nova fase do processo de revitalização em Rio Branco

A Fundação Elias Mansour (FEM) anunciou nessa terça-feira (9) que a fase de licitação das obras de revitalização da biblioteca da Floresta foram concluídas e que as obras estão a um passo de começar.

O anúncio da nova fase de recuperação do espaço aconteceu no Dia Nacional da Biblioteca. A data foi criada por meio do Decreto Nº 84.631, da Presidência da República, em 9 de abril de 1980. O decreto instituiu também, no País, a Semana Nacional do Livro e o Dia do Bibliotecário.

A obra de revitalização do espaço é fruto da emenda da então senadora e hoje vice-governadora, Mailza Assis (PP).

Por ac24horas