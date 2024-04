Haddad deve conseguir pelo menos R$ 12 bilhões de dividendos da Petrobras

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrou na briga para tentar resolver a disputa de poder dentro da Petrobras. A consequência indireta disso deve ser um reforço significativo para o Tesouro Nacional.

Se for solucionado o imbróglio dos dividendos extras, a Petrobras vai colaborar com pelo menos R$ 12 bilhões a mais para contas do governo até o meio do ano, um recurso que não está previsto no Orçamento, calculam fontes da empresa e do governo ouvidas pela CNN.

“Pode ser até ser um pouco mais”, diz um técnico do ministério da Fazenda. O valor equivale aos 20% que o Tesouro teria direito como acionista majoritário da empresa. No total, calcula-se que a Petrobras pode pagar mais de R$ 60 bilhões aos seus acionistas no total até o fim de junho.

É um reforço e tanto para o caixa da União, que perdeu montante equivalente – cerca de R$ 12 bilhões – ao ver rejeitada pelo Congresso a MP que reonera a folha de pagamento.

O governo ainda não tomou uma decisão sobre o pagamento dos dividendos extraordinários depois do embate entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Fontes da Fazenda informaram à reportagem que a diretoria da Petrobras deve entregar em breve os relatórios que embasariam o pagamento de pelo menos parte dos dividendos extraordinários sem prejudicar os investimentos futuros da Petrobras – motivo alegado pelo conselho de administração, sob influência de Silveira, para barrar a distribuição do recurso.

Haddad está participando ativamente das discussões dentro da Petrobras e indicou Rafael Dubeux para o conselho no lugar de Sergio Rezende, que hoje é um nome ligado ao presidente Lula. Em entrevista à CNN, o ministro disse que pretende atuar como “pacificador” e “mediador”.

Fontes do mercado afirmam que a entrada de Haddad no jogo é mais uma interferência do governo na Petrobras. Mas ponderam que a empresa está de tal forma tomada por interesses, com decisões importantes sendo tomadas dentro do Planalto, que o ministro pode dar alguma racionalidade às discussões.