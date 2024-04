Governo quer internacionalizar Aeroporto de Rio Branco em 2024, diz ministro

O ministro dos Portos e Aeroportos (MPor), Silvio Costa Filho, disse nesta terça-feira (9), durante evento em Rio Branco, que o Governo Federal trabalha com investimentos de R$ 160 milhões nos aeroportos de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul para dar suporte à ampliação da malha aérea no estado e dar início a internacionalização do Aeroporto Plácido de Castro, na capital acreana.

Costa Filho disse que, no mais tardar, em novembro deste ano, o Governo Federal vai iniciar junto à Receita Federal e a Polícia Federal as questões alfandegárias para agilizar o processo de internacionalização para o Aeroporto Plácido de Castro. “É muito importante para nós essa busca por novas rotas internacionais. Nosso foco é ampliar essa malha aérea do Acre para outros estados do Brasil e consolidar essa malha aérea com voos internacionais, que é um desejo antigo da população e do setor produtivo local, com turismo de negócios e negócios com cargas aéreas”, disse o ministro.

De acordo com o ministro, a ideia da pasta é finalizar todos os processos de internacionalização do Aeroporto de Plácido de Castro até o fim de 2024.

Por ac24horas