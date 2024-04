Governo entrega 500 títulos definitivos e lança mutirão de cirurgias ortopédicas

Em solenidade na quadra da Escola Doutor Mário de Oliveira, na Travessa Guaporé, no bairro Capoeira, nesta sexta-feira, 5, em Rio Branco, o governador Gladson Cameli (PP), juntamente com Gabriela Câmara, presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), e João Paulo Silva, presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), realizaram uma cerimônia de entrega de títulos definitivos e o lançamento do Mutirão de Cirurgias Ortopédicas.

O lançamento do mutirão da Fundhacre busca reduzir significativamente o tempo de espera e proporcionar alívio para aqueles que sofrem com lesões ortopédicas, especificamente de ligamento cruzado anterior (LCA), e tem um investimento de cerca de R$ 500 mil em recursos próprios.

O diretor-presidente da Fundhacre, João Paulo, disse que o mutirão visa melhorar a vida da população e destacou que a ação vai atender 450 pessoas em um prazo de 5 meses. As cirurgias serão de quadril, ombro, pé e mão. “Operamos mais de 5,8 mil pessoas em mutirões de cirurgias. Estamos discutindo mais etapas. Estou muito orgulhoso do trabalho e do bem-estar proporcionado à população do estado. Este evento marca um momento crucial para a comunidade, especialmente para aqueles que aguardam na fila de espera por cirurgias ortopédicas”, comentou.

Em seu discurso, o governador Gladson Cameli fez questão de enaltecer o trabalho de Gabriela Câmara e João Paulo à frente de suas respectivas pastas. “Quero começar minha fala agradecendo tanto a Gabriela quanto ao João Paulo, ambos do Iteracre e da Fundhacre, pelo grande trabalho que esses guerreiros têm feito. Hoje, estão entregando cidadania, que é o título da terra para que as pessoas tenham o documento de sua moradia, de seu local. E isso vai aquecer a economia, pois quem possui as linhas de crédito para financiamento, para reconstruir, recuperar, reformar seus imóveis, movimenta a economia.”

Cameli ainda deixou claro que o mutirão vai diminuir as filas de cirurgias no Acre. “Ao mesmo tempo, reduzimos ainda mais as filas de cirurgias, e essa ação que a Fundhacre tem feito, com o João Paulo, com toda a sua equipe, e com o apoio da nossa bancada federal, é fundamental”, declarou.

Agenda do Iteracre

Na mesma solenidade, o Instituto de Terras do Acre entregou 500 títulos definitivos urbanos e de entidades religiosas. A gestão destacou que a iniciativa visa promover a regularização fundiária urbana, garantindo segurança jurídica e valorização dos imóveis.

A presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, afirmou que Gladson Cameli é o governador da regularização fundiária. “O governo tem investido recursos públicos na emissão dos títulos, e os títulos trazem dignidade à população. Peço a Deus que continue abençoando nosso trabalho, que supera todas as dificuldades, e vamos continuar”, afirmou.

O senador Alan Rick (União Brasil) parabenizou o governador Gladson Cameli pela estrutura dada ao Iteracre no trabalho de entrega de títulos definitivos. Segundo ele, serão investidos cerca de R$ 5 milhões somente para títulos. “Não há nada mais gratificante do que entregar um título às pessoas que agora podem ter a posse legal de sua terra”, disse.