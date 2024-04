Governo do Acre antecipa pagamento de servidores públicos para o dia 27

Nesta quinta-feira, 18, o governador Gladson Cameli anunciou a antecipação do pagamento salarial de abril para mais de 50 mil servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado. O pagamento ocorrerá no dia 29 de abril, segunda-feira, com crédito em conta para aqueles que recebem pelo Banco do Brasil já no sábado, 27.

Essa ação visa não só garantir a tranquilidade financeira dos servidores, mas também estimular o mercado local, evidenciando o compromisso do governo do Acre em garantir agilidade e perspectiva aos servidores.

Ao priorizar condições favoráveis para o funcionalismo estadual, demonstra-se o comprometimento com o bem-estar dos servidores e o desenvolvimento econômico do Acre.

“Antecipar o pagamento dos servidores públicos vai além de simplesmente cumprir obrigações, é uma maneira de reconhecer as necessidades dos nossos servidores. Essa iniciativa não é só benéfica, como é a realização do meu compromisso de manter os pagamentos em dia”, pontuou o governador.