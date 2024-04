Geração Z passa por dificuldades financeiras, apesar de ter herdado um mercado de trabalho “de ouro”

Os custos de moradia aumentaram quando o Federal Reserve (Fed) elevou as taxas de juros, levando os Boomers (ou qualquer pessoa com uma hipoteca inferior a 3%) a permanecerem nas casas que, de outra forma, poderiam ter sido removidas.

Parece que não se está conseguindo construir casas com rapidez suficiente para atender à demanda.

“A habitação é um grande desafio para os trabalhadores mais jovens”, disse Duke.

Ele também disse: “Acho que essa é a parte da economia em que vimos menos progresso quando se trata de reduzir a inflação, e é a parte da economia em que os trabalhadores mais jovens sofrem o impacto”.

Sobreviver à inflação fica muito mais fácil se você possui uma propriedade. Os proprietários de imóveis podem fazer empréstimos com capital próprio ou contar com uma parte do troco quando venderem. A geração Z ainda não teve a chance de entrar no mercado.

É importante lembrar, segundo Duke, que os trabalhadores mais jovens estão sempre começando em desvantagem quando entram no mercado de trabalho. Você começa com um salário de nível básico, ganha experiência e, normalmente, vê seu salário aumentar.

É claro que a visão de longo prazo não é muito reconfortante quando se tem 23 anos e se come miojo de bodega com seus seis colegas de quarto.

“Não tenho dinheiro para viver”

A Geração Z está entrando na vida adulta armada com uma variedade de plataformas sociais nas quais eles podem transmitir publicamente sua angústia financeira ou, ao contrário, admirar os colegas que estão tendo uma vida melhor graças à riqueza geracional.

Na semana passada, um usuário do TikTok postou uma reclamação irritada sobre o custo de vida que, desde então, foi vista 5 milhões de vezes na plataforma, com dezenas de milhares de comentários e compartilhamentos.

“Ganho mais de três vezes o salário mínimo federal e não tenho dinheiro para viver. É embaraçoso sair e dizer que é uma luta para sobreviver neste momento, mas sei que muitas pessoas estão lutando”, ele grita para a câmera.

Mais tarde, ele conclui: “O sonho americano está morto”.

Como grande parte da análise financeira no TikTok, o vídeo sai um pouco dos trilhos. Mas a raiva e o desespero apontam para um tédio real e crescente que está se enraizando entre os jovens.

A Geração Z está relatando taxas mais altas de ansiedade, depressão e angústia do que qualquer outra faixa etária, de acordo com um estudo da McKinsey de 2022.

O mesmo estudo constatou que a Geração Z era o grupo menos propenso a procurar atendimento médico para essas condições porque o atendimento de saúde comportamental é muito caro.

“Muitos membros da Geração Z também indicaram que seu primeiro passo para gerenciar os desafios de saúde comportamental foi ir ao TikTok ou ao Reddit para obter conselhos”, disse o relatório.

É difícil culpá-los: Muitos da Geração Z tiveram seus anos de formação escolar destruídos por uma pandemia global. Agora, os mais velhos estão enfrentando uma vida adulta que talvez não lhes permita os benefícios da casa própria, uma renda confortável ou um clima estável.

Esse fatalismo é particularmente problemático quando se trata de inflação, que se torna mais difícil de combater quando os consumidores esperam que os preços continuem subindo.

Uma análise recente da Bloomberg, baseada em dados do Reino Unido, constatou que as expectativas de inflação entre as pessoas de 16 a 24 anos aumentaram mais do que em qualquer outra faixa etária desde a pandemia — um fato que, segundo os pesquisadores, pode ter um efeito cicatrizante.

Millennials dão a volta por cima

A cidade dos millennials não está exatamente ensolarada: Estão acumulando enormes pilhas de dívidas, e muitos compartilham a sensação de que o sonho americano está fora de alcance.

Mas os angustiados da Geração Z podem se consolar um pouco com a experiência dos Millennials.

Muitos de nós não tínhamos nenhuma perspectiva de emprego logo que saímos da faculdade e passamos por uma década de salários estagnados (tudo isso enquanto os Boomers, que explodiram a economia, nos envergonhavam por vivermos em casa e comermos torradas de abacate).

Outros Millennials sem emprego foram para a pós-graduação, contraindo ainda mais dívidas que se tornaram um grande obstáculo à mobilidade econômica.

Esse é outro benefício de um mercado de trabalho forte, observa Duke: Você acaba tendo menos jovens infelizes assumindo dívidas de pós-graduação que voltarão para assombrá-los.

Demorou muito tempo, mas a geração do milênio, de certa forma, já alcançou o ritmo. Eles estão ultrapassando a Geração X em termos de poupança para aposentadoria a partir de 2022, de acordo com Charles Schwab. E, desde 2019, os trabalhadores com menos de 40 anos viram os salários subirem 14% em média.