Imagens inéditas de Amy Winehouse são divulgadas em vídeo; assista

Nesta quarta-feira (10), novas imagens de Amy Winehouse foram compartilhadas. No vídeo, a cantora aparece em trechos nunca vistos da gravação do videoclipe “Tears Dry On Their Own”, que ganhou um lyric video, ou seja, um audiovisual com a letra da música.

A novidade foi compartilhada nas redes sociais da artista, que faleceu em 2011, aos 27 anos, por intoxicação alcoólica. Além disso, a publicação menciona que o novo vídeo está disponível em quatro idiomas, entre eles, o português.

“‘Tears Dry On Their Own’ foi lançado como o quarto single do segundo álbum multi-platina de Amy, ‘Back To Black’, de 13 de agosto de 2007”, menciona o post em um trecho da legenda.

O lançamento acontece às vésperas do lançamento de “Black to Black”, uma cinebiografia inspirada na vida da artista que chega aos cinemas em maio. Interpretado por Marisa Abela, o longa mostrará a rápida ascensão da cantora britânica à fama, sua queda e também o lançamento de seu álbum que dá nome à trama.

O filme conta com a direção de Sam Taylor-Johnson (“O Garoto de Liverpool” e “Cinquenta Tons de Cinza”), e traz nomes como Jack O’Connell (“O Amante de Lady Chatterley”), Eddie Marsan (“Ray Donovan”), Lesley Manville (“The Crown” e “Trama Fantasma”) no elenco.

O estúdio divulgou duas datas de estreia para o filme no Reino Unido: 12 de abril e 17 de maio. No Brasil, ainda não foi divulgada uma data para a chegada do longa aos cinemas.