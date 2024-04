Galvez e Independência ficam no empate em 1 x 1 no Florestão

Num jogo disputado sob chuva e gramado pesado, as equipes do Independência e Galvez empataram por 1 a 1. O duelo abriu na tarde desta quarta-feira (17), no estádio Florestão, a terceira rodada do returno do Campeonato Acreano 2024. O Imperador Galvez abriu o placar ainda no primeiro numa bela finalização do meia nigeriano Johnson, mas o Tricolor de Aço deixou tudo igual na etapa complementar de partida, através de Leozinho.

Tabela

Com o empate conquistado, o Independência divide a liderança, provisória, do returno com o Rio Branco-AC. Os dois times somam quatro pontos, mas o Estrelão tem um jogo a menos. Humaitá e Galvez também somam quatro pontos, mas dividem a terceira posição e nos critérios de desempate, o time porto acrense leva vantagem.

Próximos jogos

No próximo domingo (21), no estádio Florestão, em jogos válidos pela quarta rodada, as duas equipes voltam a entrar em campo. O Imperador Galvez pega o Humaitá, às 15h. Por outro lado, às 17h, o Independência faz o “Clássico Vovô” contra o Rio Branco.

“Fomos gafados”, diz dirigente do Galvez

Após a partida, no hall de entrada do estádio Florestão, o presidente do Galvez, Igor Oliveira, estava indignado com a atuação da arbitragem do senhor Jackson Rodrigues. O dirigente reclamava com ares de indignação de um pênalti a favor da sua equipe não assinalado pelo intermediador da partida. “O Galvez foi garfado numa penalidade que o estádio inteiro viu, mas apenas o árbitro resolveu ignorá-la e, por conta disso, podemos perder um campeonato e ainda colocar um trabalho de quatro meses pelo ralo”, pontuou o dirigente.

O lance que o dirigente imperialista reclama está relacionado ao fato do lateral Passarinho ter colocado a mão na bola dentro da área tricolor.

Expulsões

O Galvez terá desfalques importantes para o jogo do próximo domingo (21) contra o Humaitá. O zagueiro Martony e o técnico imperialista Marcelo Brás, após reclamações ríspidas da atuação do árbitro Jackson Rodrigues, acabaram recebendo cartão vermelho.

O clima na saída dos jogadores imperialista para o vestiário era de indignação com o lance do pênalti não assinalado.