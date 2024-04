Friale alerta para a chegada da primeira friagem do ano

O pesquisador Davi Friale anunciou no portal O Tempo Aqui que o mês de abril é marcado pela redução das chuvas em todo o Acre. Segundo ele, essa diminuição é resultante da incursão de massas de ar polar mais fracas, que tornam o ar menos úmido.

Friale reforça que, ainda em abril, espera-se uma queda acentuada da temperatura devido à chegada de ondas polares, especialmente na segunda metade do mês. Embora no mês passado tenha sido prevista uma friagem para o final do mês, ela não se concretizou.

As menores temperaturas registradas neste mês devem ser de 10,4°C em Rio Branco, 14,1°C em Epitaciolândia e 16,6°C em Tarauacá. As temperaturas mínimas médias, no entanto, devem variar entre 19 e 22°C, e as máximas entre 29 e 32°C no leste e sul do estado. No Vale do Juruá, as mínimas devem ficar entre 21 e 24°C, e as máximas entre 31 e 34°C.

O pesquisador também mencionou que “há uma alta probabilidade de incursão de ar frio polar de intensidade fraca ou moderada”, o que pode levar a temperaturas mínimas abaixo de 19°C, mas acima de 12°C. Isso caracteriza a primeira friagem do ano, mesmo que de forma leve.