Filho de Lula é acusado de agredir e abusar psicologicamente da companheira

Luis Cláudio Lula da Silva, de 39 anos, filho mais novo do presidente Lula, foi denunciado por sua companheira, uma médica de 29 anos, por agressão física e psicológica. O registro da ocorrência foi realizado na tarde desta terça-feira (02), na Delegacia da Mulher, em São Paulo. Luís Cláudio e a denunciante vivem uma união estável há dois anos.

As informações constam no boletim de ocorrência registrado junto à polícia.

Durante o depoimento dado por telefone, a mulher relatou que desde o final de janeiro tem se desentendido com o companheiro e que em uma ocasião Luis Cláudio teria dado uma cotovelada na barriga dela.

A médica também contou para a polícia que, em diversas ocasiões, sofreu abusos psicológicos com Luis Cláudio a ofendendo com xingamentos como “vagabunda, gorda, feia e doente mental.”

Aos policiais, a mulher também contou que não havia registrado boletim de ocorrência anteriormente, pois teria sido intimidada, “uma vez que o autor das agressões é filho do presidente da república” e teria se utilizado dessas condições para ameaçar “acabar com a alma dela”, além de dizer que ninguém acreditaria em sua narrativa.

No boletim de ocorrência, também consta a informação sobre o afastamento da mulher do trabalho por um mês devido ao trauma causado pelas agressões. Ainda segundo o documento, ela chegou a ser hospitalizada com crises de ansiedade.

A mulher contou, também, que em determinada oportunidade, Luis Cláudio chegou alcoolizado em casa e tentou forçar a entrada no quarto, mesmo com os pedidos de distância feitos por ela.

Redes Sociais

Nesta terça-feira, a médica fez uma série de postagens na rede social Instagram em alusão a ideologia do filho do presidente, que não era seguida dentro de casa.

Após o caso ganhar repercussão ela fez outra postagem, já apagada, onde a médica pediu para que as pessoas não relacionassem o caso envolvendo Luis Cláudio com o presidente Lula. “Por favor, deixem o Lula e a família dele em paz. Ele não tem nada a ver com isso”, diz trecho da mensagem.

Em outro trecho, a médica diz: “Parem de responsabilizar os familiares por maldades de um homem adulto de 40 anos. São pessoas totalmente diferentes. Respeitem a família Lula”, diz.