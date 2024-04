Ex-mulher de Luva de Pedreiro expõe traições do influenciador

Távila Gomes resolveu dar um fim nos boatos de que teria retomado seu relacionamento com Luva de Pedreiro e usou as redes sociais, nesta quinta-feira (4/4), para contar que não está com o influenciador, além de afirmar que ele a traiu diversas vezes durante a gestação. Vale destacar que o filho do ex-casal nasceu há menos de um mês.

“Desde quando ‘saiu’ as fofocas eu nunca me pronunciei por causa da minha saúde mental e da gestação. Mas uma hora cansa de ouvir e ler tantas coisas e vocês não sabem o que se passa por tras. Não vou ser julgada por algo que não tenho calpa. Fui traída a gestação inteira dentro da própria casa, e mais um milhão de coisas que nem caberia aqui”, começou Távila nos Stories do Instagram.

“Essa é a verdade. E não, a culpa não é minha e eu não sou a única a passar por isso. Não gente, não estamos. Permito ele conviver e participar por causa de Davi (isso quando ele quer)”, alfinetou a influencer, que acumula quase 300 mil seguidores.

Nascimento do filho No começo de março, Luva de Pedreiro usou as redes sociais para anunciar o nascimento do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Távila Gomes. Numa publicação emocionante com as fotos da chegada da criança, o influenciador ressaltou que foi um dos episódios mais importantes da sua vida.

“O momento mais feliz das nossas vidas, nosso maior presente chegou, seja bem-vindo Davi Cristiano Ronaldo! Obrigado, meu Deus!”, escreveu na legenda de seu perfil do Instagram.

Nos comentários, famosos deixaram felicitações aos papais de primeira viagem. “Luvinha”, falou Tiago Iorc. “Que benção!”, disparou MC Loma. “Perfeito, que Deus abençoe”, desejou Mirella Santos.