Deborah Secco choca com revelação sobre sexo: “Nunca cuspi”. Assista!

Deborah Secco participou do canal de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso e surpreendeu ao revelar detalhes das suas preferências sexuais. No bate-papo, ela contou que ama sexo anal e que nunca cuspiu o esperma.

“Amo dar o c*. Acho gostosíssimo. Tenho uma técnica de fazer sem doer. E c* é assiduidade. Quanto mais você demora para fazer, dói de novo. O sexo anal incha meu clitóris e se eu encostar nele, gozo. Quem dá o c* certo, não volta mais”, garantiu.

Além de não cuspir o esperma, Deborah afirmou até lambe quando cai na barriga. “Eu nunca cuspi e te digo mais: às vezes goza na barriga e eu vou lamber. Tem uns que têm gosto de éter, mas tem uns que são gostosinhos”, disparou.

A atriz ainda deu detalhes de uma relação com outro mulher. “Eu tive uma mulher, juro para vocês, que era tipo um copo d ‘água. [Eu engoli] tudo. E foram vários copos d ‘água, assim, na minha cara, molhava meu cabelo, juro. Essa foi sem dúvida a mulher mais gostosa com quem eu já transei. E ela sabe quem é, ela é famosa”, contou.

Deborah Secco também surpreendeu ao dizer que nunca participou de uma suruba porque nunca teve vontade.

“Sou mais do romance, do envolvimento, da conquista, mas não sou do sexo só pelo sexo. Tenho que me apaixonar intensamente, ter uma paixão forte ou um algo a mais”, disse ela. “Não vou falar que nunca fiz sexo pelo sexo, porque fiz, mas não é o que me interessa”, completou.

Assista ao vídeo de Deborah Secco:

A DÉBORAH SECCO 🗣️

“Cê nunca engoliu? Ah não, Giovanna. Eu nunca cuspi!”

pic.twitter.com/KZww3Xxvzx

— POPTime (@siteptbr) April 3, 2024