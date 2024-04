Cruzeiro do Sul ampliou idade do público para vacinação contra a dengue e imunização chega nas escolas

A prefeitura de Cruzeiro do Sul ampliou a faixa etária de vacinação contra a dengue para pessoas de 4 a 59 anos. As vacinas estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde e também e são aplicadas nas escolas. Nesta quarta-feira, 24, a Secretaria Municipal de Saúde vai vacinar estudantes das Escolas Craveiro Costa e Hugo Carneiro, além de funcionários e pacientes do Hospital do Juruá.

A equipe já esteve nas Escolas Presbiteriana e a Maria Lima. Também vacinou homens do Comando de Fronteira Juruá, 61° BIS.

“Os coordenadores das Unidades Básicas de Saúde entram em contato com os diretores de cada escola para conversar com os pais, porque cada aluno precisa ter em mãos a autorização e sua carteira de vacinação. Iniciamos na semana passada a vacinação nas escolas e tivemos um bom resultado”, pontuou o secretaria de saúde de Cruzeiro do Sul, Áureo Neto da Costa.

Além disso, a coordenação de Hipertensos e Diabéticos, está realizando o mapeamento das pessoas com comorbidades para aplicar as doses em domicílio.

“Um dos nossos grupos prioritários são as pessoas com comorbidades, por isso, teremos equipes vacinando nas casas, porque essas pessoas precisam ter a imunidade em dia”, frisou Áureo.

Redução dos casos de dengue

Dados da Vigilância Entomológica de Cruzeiro do Sul mostram que de janeiro a março de 2024 comparado com mesmo período do ano passado, houve redução de 47% dos casos de dengue no município.

Para continuar diminuindo os números, a Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul executa ações preventivas nos bairros da cidade. Segundo o coordenador da Vigilância Entomológica, as equipes fazem vistorias em quintais, aplicação de larvicida, bloqueio Entomológico e outras medidas. Mesmo com essa redução de casos, a determinação do prefeito Zequinha Lima é de seguir com a redução desses casos no município“, destacou ele citando a mitologia adotada para o trabalho de combate à dengue.

“A equipe está trabalhando por etapas sendo que cada ciclo corresponde a 2 meses trabalhados totalizando 6 ciclos no ano. Cada agente é responsável por 800 a 10000 imóveis por etapa como é determinado pelo Ministério da saúde e cumprido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Diariamente a equipe orienta a população sobre os principais cuidados que devem ser tomados como manter a caixa d´água sempre fechada, guardar garrafas de cabeça para baixo, furar vasos e pratos de plantas ou encher de areia até a borda, enfim entre outras orientações e prevenções. Quero agradecer a ajuda da população que segue nos a auxiliando nesses serviços de combate”, ressaltou.

Paralelo às ações das equipes de saúde, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza, realiza um mutirão em Cruzeiro do Sul. Já retirou 6 mil toneladas de lixo e entulho de 16 bairros da cidade. A ação prossegue até que as equipes alcancem os 38 bairros, 19 Avenida, 7 Vilas e 9 Conjuntos Habitacionais do município.

“Estamos vacinando a população, limpando a cidade e mantendo outras ações de combate à dengue e o resultado é a redução de casos da doença em Cruzeiro do Sul, ao contrário de outros lugares do Brasil. Vamos seguir nessa redução”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.