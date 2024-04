Corinthians realiza a maior venda da história do futebol feminino brasileiro

Corinthians no Brasileirão Feminino

Agora sem Tarciane, o Corinthians volta a campo nesta segunda-feira (22), às 19h (de Brasília) para enfrentar a Ferroviária pela sexta rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. O clássico paulista será realizado na Neo Química Arena.

As Brabas vão em busca de manter a invencibilidade no torneio já que venceram todos os cinco jogos que disputou no torneio. É a única equipe com 100% de aproveitamento no campeonato.