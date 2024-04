Chama olímpica para jogos de Paris é acesa nesta terça-feira em cerimônia na Grécia

A chama olímpica de Paris foi acesa nesta terça-feira, 16, em uma cerimônia no Templo de Hera, em Olímpia, na Grécia, e abriu o revezamento da tocha olímpica.

O remador grego Stéfanos Doúskos, atual campeão olímpico do skiff simples, foi o primeiro condutor da tocha, recebendo a chama das mãos da suma sacerdotisa do Templo, que foi interpretada pela atriz grega Mary Mina. Depois, ele entregou a chama para a ex-nadadora francesa Laure Manaudou, que conquistou três medalhas nas Olímpiadas de Atenas 2004.

O revezamento da tocha vai contar com mais de 10 mil condutores e finalizará no dia 26 de julho, na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris. Inicialmente, como tradição, a tocha vai percorrer a Grécia. A chama só vai chegar ao país-sede dos Jogos Olímpicos no dia 7 de maio. Na França, o revezamento vai ter 68 etapas e percorrerá 400 cidades.

A tocha foi projetada pelo designer Mathieu Lehanneur e tem representações de elementos como a Torre Eiffel e as águas do Rio Sena. Na construção, o designer se baseou nos seguintes pilares: Paris, Igualdade e Paz.

A cerimônia

Como as nuvens não permitiram que a chama olímpica fosse acesa a partir dos raios de sol desta terça-feira, o fogo produzido pelos raios no ensaio da cerimônia, ocorrido na segunda-feira, 15, foi usado no acendimento.

Outra novidade foi a cor dos vestidos das sacerdotisas do Templo de Hera. Em vez do branco, elas usaram a vestimenta em tons cinzas, inspirados nas colunas gregas.

As Olimpíadas de Paris iniciarão no dia 26 de julho e se encerrarão em 11 de agosto de 2024.