CENIPA aponta falha ou mau funcionamento do motor em acidente aéreo no Acre

O acidente aéreo de um monomotor com 7 ocupantes que aconteceu no dia 18 de março em Manoel Urbano, interior do Acre, e que vitimou duas pessoas, foi registrado por investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) no Reporte Inicial como falha ou mau funcionamento do motor. Segundo a assessoria da aeronáutica, o teor do Reporte Inicial ainda pode ser alterado no curso da investigação.

Segundo o Reporte Inicial, ao qual o ac24horas teve acesso, a aeronave perdeu potência no motor após a decolagem. “A aeronave decolou do aeródromo de Manuel Urbano (SIMB), AC, com destino ao aeródromo de Santa Rosa do Purus (SSRA), a fim de realizar transporte de passageiros, com um tripulante e seis passageiros a bordo. Logo após a decolagem, a aeronave perdeu potência e realizou um pouso de emergência”, diz o histórico da ocorrência.

Apesar da informação de perda de potência, só o relatório final, que não tem data para ser divulgado, devem ser esclarecidos os motivos levaram o motor da aeronave a não produzir potência suficiente para a manutenção do avião no ar, mas já é de conhecimento público que o aparelho, que estava homologado para transportar 4 pessoas, levava 7, três a mais que o certificado.

Em nota, a assessoria de imprensa da Aeronáutica informou que todo o teor constante no Reporte Inicial é preliminar e pode ser alterado no curso da investigação. “É importante ressaltar que os dados constantes no Reporte Inicial, do Painel SIPAER, tem por finalidade apresentar o status atual do tratamento da notificação. Seu teor ainda pode ser alterado e não vincula obrigatoriamente as conclusões que serão publicadas no Relatório Final de investigação. A conclusão desta investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”, disse.